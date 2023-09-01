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Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme

01.09.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in adı bir süredir Oğuzhan Koç ile anılıyordu. Güzel oyuncu sosyal medyadan isyan ederek "Hiç tanımadığım" ifadesini kullanınca Koç rahatsız oldu. Demet Özdemir'in eski kocası Oğuzhan Koç'tan gönderme ise gecikmedi.

Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ilişkiye başlayan ve sessiz sedasız ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in aşk hayatı gündemde. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından isyan etti.

"Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile" sözleriyle açıklamasına başlayan oyuncu devamında "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

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Dilan Çiçek'in paylaşımı ve kendisini tanımadığını söylemesi Oğuzhan Koç'u rahatsız etti.

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Oğuzhan Koç sosyal medyada konser paylaşımı yaparak güzel oyuncuya "Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam" notuyla göndermede bulundu.

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Oğuzhan Koç Oyuncu

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