Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli doğa pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

Son dönemde rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu haricinde özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını duyurmuştu. Bikinili pozlarıyla çokça konuşulan isimden yeni paylaşım geldi.
İlk kez Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor.
Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde siyah mini elbisesiyle gündem olmuş ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.
Deniz, bu kez doğa içerisinde verdiği göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.
Yanında bir inekle verdiği pozu da paylaşımına ekleyen güzel oyuncunun fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden "Ve Tanrı kadını yarattı", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.
İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...
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