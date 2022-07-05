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Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli doğa pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

05.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Alev Alev dizisinde ekranlarda yer alan ve öncesinde Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü ismin doğa içerisinde paylaştığı göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli doğa pozu sosyal medyayı yıktı geçti!

Son dönemde rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu haricinde özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını duyurmuştu. Bikinili pozlarıyla çokça konuşulan isimden yeni paylaşım geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN GÖĞÜS DEKOLTELİ DOĞA POZU SOSYAL MEDYAYI YIKTI GEÇTİ!

İlk kez Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor.

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Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde siyah mini elbisesiyle gündem olmuş ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Deniz, bu kez doğa içerisinde verdiği göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

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Yanında bir inekle verdiği pozu da paylaşımına ekleyen güzel oyuncunun fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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"VE TANRI KADINI YARATTI"

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden "Ve Tanrı kadını yarattı", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.

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İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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