MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozu olay oldu! "Sarışın olmak harika"

Dilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozu olay oldu! "Sarışın olmak harika"

25.04.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Alev Alev dizisiyle ekranlarda yer alan ve daha önce Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli yapımlarda rol almış olan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den Pamela Anderson pozu geldi. Ünlü ismin mavi mini elbisesi ile paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozu olay oldu! "Sarışın olmak harika"

Son dönemde rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da konuşulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz dönemde birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı.

PAMELA ANDERSON POZU ÇOK KONUŞULDU!

27 yaşında olan ve ilk kez Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan Dilan Çiçek Deniz'in verdiği Pamela Anderson pozu olay oldu.

624ab5e7e4bfdd12d0c472ea

"SARIŞIN OLMAK HARİKA"

11111Ekran Alıntısı

Güzel oyuncunun paylaşımına "“It's great to be blonde. With low expectations it's very easy to surprise people - Pamela Anderson" yani "Sarışın olmak harika. Düşük beklentilerle insanları şaşırtmak çok kolay” sözünü not olarak düştüğü görüldü.

"BU KADAR GÜZEL OLMAN"

3333Ekran Alıntısı

Deniz'in paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler "Aşk kadın" ," Bu kadar güzel olman" gibi yorumlarda bulundu.

"ESKİ DOĞAL HALİNİZ DAHA GÜZELDİ"

22222Ekran Alıntısı

Bir takipçi ise Dilan Çiçek Deniz'in eski stilini daha çok beğendiğini ifade ederek "Sarı saç hiç iyi durmamış, eski doğal haliniz daha güzeldi." yorumunda bulundu.

444Ekran Alıntısı

PAMELA ANDERSON İLE AYNI GİYİNDİ!

Ünlü oyuncu paylaşımının sonuna ise Pamela Anderson'un aynı kombini yapmış olduğu bir fotoğrafını ekledi.

555Ekran Alıntısı

33621dba94ed13441560e155eb

44sdfgtrfgtyhdfrg


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel yönelim itirafı gündemdeCinsel yönelim itirafı gündemde
Süper mini altına çorap giyip...Süper mini altına çorap giyip...
Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurduYakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

CHP’den ilk açıklama geldi! 500 TL’lik banknot...

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

"Yanlışlıkla" milyoner oldu!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Seda Sayan evlendi! Öpüşme anları paylaşıldı

Seda Sayan evlendi! Öpüşme anları paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Putin’in sevgilisinin katıldığı festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.