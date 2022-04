Dilan Çiçek Deniz'in Pamela Anderson pozu olay oldu! "Sarışın olmak harika"

Son dönemde rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da konuşulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz dönemde birliktelik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı.

PAMELA ANDERSON POZU ÇOK KONUŞULDU!

27 yaşında olan ve ilk kez Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan Dilan Çiçek Deniz'in verdiği Pamela Anderson pozu olay oldu.

"SARIŞIN OLMAK HARİKA"

Güzel oyuncunun paylaşımına "“It's great to be blonde. With low expectations it's very easy to surprise people - Pamela Anderson" yani "Sarışın olmak harika. Düşük beklentilerle insanları şaşırtmak çok kolay” sözünü not olarak düştüğü görüldü.

"BU KADAR GÜZEL OLMAN"

Deniz'in paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçiler "Aşk kadın" ," Bu kadar güzel olman" gibi yorumlarda bulundu.

"ESKİ DOĞAL HALİNİZ DAHA GÜZELDİ"

Bir takipçi ise Dilan Çiçek Deniz'in eski stilini daha çok beğendiğini ifade ederek "Sarı saç hiç iyi durmamış, eski doğal haliniz daha güzeldi." yorumunda bulundu.

PAMELA ANDERSON İLE AYNI GİYİNDİ!

Ünlü oyuncu paylaşımının sonuna ise Pamela Anderson'un aynı kombini yapmış olduğu bir fotoğrafını ekledi.