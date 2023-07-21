Dilan Çiçek Deniz’in yüzündeki değişim dikkat çekti! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Dolguları fazla...'

Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun son olarak rol aldığı yeni reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim fark edilince sosyal medyada yorum yağdı.

Zaman zaman estetik haberleriyle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz’in bu defa yüzündeki değişim çok konuşuldu.

Deniz'in son halini görenler 'Dolguları fazla kaçırmış', 'Eski hali daha güzeldi', 'Görünce tanıyamadım', 'Ne güzel yüzü vardı neden böyle yapmış?', 'Bir insan kendine nasıl kötülük yapar' gibi yorumlar yapıldı.

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali de olay olmuştu.



