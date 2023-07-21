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Dilan Çiçek Deniz’in yüzündeki değişim dikkat çekti! Görenler aynı şeyi söyledi! 'Dolguları fazla...'

21.07.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz son olarak Mert Yazıcıoğlu ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Son günlerde ayrılık haberleri konuşulan Deniz'in yeni reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde güzel oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekti. Deniz'in değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun son olarak rol aldığı yeni reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim fark edilince sosyal medyada yorum yağdı.

Dilan Çiçek Deniz 2

Zaman zaman estetik haberleriyle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz’in bu defa yüzündeki değişim çok konuşuldu.

dilan denizzz son hali

Deniz'in son halini görenler 'Dolguları fazla kaçırmış', 'Eski hali daha güzeldi', 'Görünce tanıyamadım', 'Ne güzel yüzü vardı neden böyle yapmış?', 'Bir insan kendine nasıl kötülük yapar' gibi yorumlar yapıldı.

dilan güzellik

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali de olay olmuştu.

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Dilan Çiçek Deniz sosyal medya Oyuncu

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