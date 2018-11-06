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Dilan Çiçek Deniz'ten ayrılık açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Furkan Andıç ile ayrılık kararı almıştı. Deniz ayrılıktan sonra ilk kez konuştu

Dilan Çiçek Deniz'ten ayrılık açıklaması

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç 1 yıllık ilişkilerini sürpriz bir kararla noktalamıştı. Dilan Çiçek Deniz ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Deniz, ‘geri dönüş yok’ dedi.

İşte Dilan Deniz'in sözleri;

“Anlaşamadık ve konuştuk zaten karşılıklı hallettik. Hala çok sevdiğim, çok değer verdiğim biri. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çok haber olsun da istemiyorum çünkü üzülmeyelim istiyorum çünkü. Ayrılık nedenin olarak her şey var… Konuştuk, bitirdik.

Takdir edersiniz ki, çok fazla konuşmak istemiyorum özel hayatımla ilgili. Tekrar bir araya gelmeyiz, bitti.”


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz

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