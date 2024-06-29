Dilan Çiçek Deniz ve Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ilk kez görüntülendi! Elini tutma çabası dikkat çekti

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dönemde özel hayatıyla da gündemde olan ünlü oyuncu bir süredir Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor. Ünlü çift ilk kez el ele görüntülendi. Dilan Çiçek Deniz, MuhabirOnline'ın "Bu aşk nasıl başladı?” sorusu üzerine "Bunlar bize kalsın” diyerek yanıt verdi.

BABASI SORULDU

Rafael Cemo Çetin’e ise babasının “Oğlumla görüşmüyorum” sözleri anımsatıldı. Ünlü isim “Görüşüyoruz. Bir yanlış anlaşılma olmuş” diyerek konuya açıklık getirdi.

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisinin elini tutmaya çalıştığı anlar sosyal medya kullanıcıları ikiye böldü. Birçok Instagram kullanıcısı ünlü çiftin birbirine çok yakıştığını söylerken, bazı kişiler de görüntülerle dalga geçti.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin o anlarına; 'bir türlü el ele tutuşamadılar', 'Çocuk elini bıraktı, sevmiyor.', 'Adam çıkıyor elinden, isteksiz.', 'Zorla elini tuttu' gibi yorumlar yapıldı.