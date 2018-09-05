Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

New York’ta Victoria’s Secret seçmelerine katılan Dilan Çiçek Deniz, dünyaca ünlü markanın yılbaşı defilesi için seçilemediği sosyal medya hesabından açıklamıştı. Hayalleri yarım kalan güzel oyuncu önceki gün Yaşamayanlar dizisinin galasında görüntülendi. New York'taki seçmelerin ardından imajını değiştiren Dilan Çiçek Deniz'in siyah saçlı hali dikkatleri çekti.
Sevgilisi Furkan Andıç'la birlikte galaya katılan oyuncunun yeni imajı hayranlarını şaşırttı. Furkan Andıç da sevgilisiyle çektiği fotoğrafını 'Selam' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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