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Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'i düğüne çağıracak mı?

04.11.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'i düğüne çağıracak mı?

Dilan Çıtak geçtiğimiz akşam müzisyen nişanlısı Levent Dörtler’le birlikte Karaköy’de yemek yerken görüntülendi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Dilan Çıtak, merak edilen soruları yanıtladı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz akşam müzisyen nişanlısı Levent Dörtler ile birlikte Karaköy’de bir restoranda yemek yerken görüntülendi.
Mekanın çıkışında gazetecilerle karşılaşan Dilan Çıtak, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

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Magazinburada'nın haberine göre, muhabirlerin evlilik sorularına cevap veren Dilan Çıtak, “Biz bu yola girmek istiyoruz ama şanssızlıklar oluyor, o yüzden akışına bıraktık” diye konuştu.

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Müzisyen Levent Dörtler ise, “Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, morallerin yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Evlenmek için en uygun zamanı bekleyen çift” İdo ve İbrahim Tatlıses’i çağıracak mısınız” sorusuna ise cevap vermedi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
gercek babası ise düğüne cagirmalı babası da kızına maddi destekte bulunmalı sonuçta öz baba ve öz kız
ibrahimin zevk meyveleri. onun nefsinin meyvelerin sıkıntısını bu çocuklar çekiyorlar.ben sahsen dugune koymam.onuda Allaha hava ederim.Allah vurmuş.azcık anlasa iyi olur. ama azcık saglıgına kavuşsun dahada beter olur.

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