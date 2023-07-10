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Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulara yanıt vermek istemedi! "O kültür bende yok..."

10.07.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bize Kaldı programına konuk olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak konu babasına gelince konuşmak istemedi. İbrahim Tatlıses muhabbetinden sıkıldığını ifade eden Dilan Çıtak sözleriyle dikkat çekti.

Babasının gölgesinde olduğu iddiaları yüzünden isyan ederek "Yeter ya sayenizde bu ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum" açıklamasında bulunan ve paylaşımıyla dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bize Kaldı programının konuğu oldu.

Programda söz İbrahim Tatlıses'e gelince sunucular "Sıkıldın mı?" deyince Çıtak "Çok, sıkılmaz mıyım? Benim de bir geçmişim var Amerika'da okumuş bir kız olarak, evde halay çeken bir kız değilim. O kültür bende yok öyle büyümedim" dedi.

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İbrahim Tatlıses'in kızına "Ne oldu da tanıştınız babanla?" deyince Çıtak bu soruya da yanıt vermek istemedi ve "13 yaşımda biyolojik babamı öğrendim, aman boşver ne yapacaksın bunu konuyu... Her şey güzel gidiyor babamla aram çok iyi, İdo ile de aram iyi. Küs kalıp o enerjiyi almak istemem ya zaten yeterince alıyorum o enerjiyi başka tayfalardan" dedi.

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Dilan Çıtak kimden kötü enerji aldığını ise ısrarlara rağmen söylemedi.

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses

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