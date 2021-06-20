Dilan Çıtak İbo Show'a konuk oldu! Babasının şarkısını söyleyince duygusal anlar yaşandı

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen 'İbo Show' yine gündem oldu. Programın son bölümüne; Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Savaş Özdemir ve Rubato konuk oldu.

Ancak bir ara stüdyoya; Tatlıses'in Işıl Çıtak ile birlikteliğinden dünyaya gelen şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses de geldi. İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda kızı Dilan Çıtak Tatlıses'le dargınlık yaşamıştı. Dilan Çıtak Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire veren ancak kendisini ayıran babası İbrahim Tatlıses'e kırılmıştı. Yaşananların ardından İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses buzları eritti.

BABASININ ŞARKISINI SÖYLEDİ

31 yaşındaki Çıtak, babası için ünlü türkücünün 'Kal Benim İçin' adlı parçasını seslendirdi. Çıtak'ın performansı sosyal medyada da gündem olurken; İbrahim Tatlıses'in kızını dinlediği sırada duygulanması dikkatlerden kaçmadı. Şarkının ardından duygularını dile getiren Dilan Çıtak, bu şarkıyı ilk kez Rubato ile söylediği; stüdyoda da yine onlarla söylemenin çok güzel olduğunu söyledi.