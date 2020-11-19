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Dilan Çıtak iki diziden teklif aldı! Oyuncu oluyor

19.11.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Dilan Çıtak iki diziden teklif aldı! Oyuncu oluyor

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak oyunculuğa soyundu. Babasının şarkılarıyla bir albüm hazırlığında olan Çıtak "Geçmişte oyunculuk eğitimi almıştım" dedi.

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam yakın arkadaşı Çağlayan Topaloğlu'nun Nişantaşı'ndaki dükkanına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yoğun bakımdan çıkan Mustafa Topaloğlu'nun kendisinde ayrı bir yeri olduğu söyleyen Tatlıses'e basın mensupları "Neler yapıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

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Dilan Tatlıses, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu aralar babamın şarkılarından oluşan albüm ile uğraşıyorum. Bir de iki tane iyi diziden rol teklifi geldi. Geçmişte oyunculuk eğitimi almıştım ama klip harici kamera karşısında bulunmamıştım. Bu benim için ilk olacak."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oğluda kızıda çok çirkin

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