Dilan Çıtak’tan babası İbrahim Tatlıses’e olay sözler

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses’in kendisine Kuşadası’nda bir ev vereceğini ama vaad edilen evin verilmediğini iddia etmişti. Bu haberlerin ardından İbo ise ‘Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı. Ona İstanbul’da ev vereceğim’ demişti.

Ancak Dilan Çıtak'ın içi soğumadı. Çıtak babasını hedefe koyarak ‘Ben başkaları gibi gidip koşup notere evrakları hemen vermedim, başkaları koşup gitmişler, ben geç göndermiş olabilirim, keşke koşup gitseydim ve hayır kurumuna bağışlasaydım’ dedi.

'BİR TEK BANA MI DENK GELMİŞ'

Babası hakkında bu açıklamaları yapan Dilan Çıtak Tatlıses, ‘Ben ev bekliyormuşum gibi bir açıklama olmuş ama ben ev miras beklemiyorum. çocuk evrakla yapılmıyor hislerle yapılıyor, yani gerçekten bir his varsa ortada evrak geç geldi çok getirildi denmez, bu çok mazeret gibi gelmiyor bana, evrağın geç getirilmesi bir tek bana mı denk gelmiş’ dedi. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre; Tatlıses sözlerine şöyle devam etti:

“Ben kalkıpta bir şeylerin peşine düşmedim, bana göre Sezar’ın hakkı Sezar’ındır. İnsanın salak yerine konması yanlış, adaletli olmak lazım, babam herkese çok yardımsever bir insandır yanındaki yardımcılara kadar verilen ev 23 sene sonra barıştım denilen çocuğa verilmiyorsa evrak bana suni geldi diyebilirim.”