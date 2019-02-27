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Dilan Çıtak Tatlıses acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.02.2019 21:59 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, köpeği için duyusal bir mesaj yayınlayarak, ölen köpeğini evinin bahçesine gömdü. Çıtak köpeği için yaptığı paylaşımda, "Canımı kaybettim." ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, ölen köpeği Marcus'u evinin bahçesine gömdü.

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"SEN GİTTİN AMA BEN SENİ BIRAKMAM"

Dilan Çıtak Tatlıses, köpeği Marcu'un ölüm haberini sosyal medyadan "Canımı kaybettim" sözleriyle duyurmuştu. Köpeğinden ayrılmak istemeyen Çıtak, Marcus'u evinin bahçesine gömdü. Genç şarkıcı duygularını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Oğlum benim evimizin en güzel köşesi senin burası da zaten hep evindi. Yine evindesin korkmana gerek yok. Sen yine hiç yalnız değilsin minik bebeğim. Sen gittin ama ben seni bırakmadım, dibimden yine ayırmadım. Bak her zamanki gibi kuyruğumdasın. Sana demiştim seni bırakmam diye. Şimdi bana tekrar koşacağın yüzümü öpeceğin gözyaşlarımı yalayacağın ,uyurken başımda bekleyeceğin ve ben nereye sen oraya olacağın günleri bekliyorum artık umudum bu... Seni bekliyorum tontişim benim." ifadelerini kullandı.

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