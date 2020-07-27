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Dilan Çıtak Tatlıses'ten evlilik açıklaması: Acelemiz yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter ile Bodrum tatiline devam ediyor. Evlilikle ilgili açıklamalarda bulunan Tatlıses, "Bu dönemde bir sürü aksilikler oluyor. Önümüzü göremiyoruz. Çok bir acelesi yok" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten evlilik açıklaması: Acelemiz yok

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, hayatındaki en büyük pişmanlığını ve en büyük hayalini açıkladı. Babasının söylediği şarkılardan oluşan bir albüm çalışması yapacağını söyleyen Çıtak, nişanlısı Levent Dörter ile evlilik planlarından da bahsetti.

Yeni çalışmasını yakın zamanda sevenleriyle buluşturacağını belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Yeni ve ilk albümüm çıkacak. İki single yapmıştım, şimdi bir albüm yapıyorum. İlk albümümde İbrahim Tatlıses şarkıları olacak. Hangi şarkıların olduğunu söylemiyorum. Parçaları kendi tarzımla okuyacağım. Benden çok fazla arabesk söylememi bekliyorlar ama ben arabesk söylemiyorum normalde. Tarzımı anlatabileceğim şekilde okuyacağım.

Ne kadar zıt bir şarkıyı, kendi yorumumla nasıl okumuşum, nasıl olacak göreceğiz. Şu anda şarkıların aranjman aşamasındayız ve bitmek üzere. Süper bir sanatçı ile çalışıyoruz, Alper Atakan’la. Heyecanla onu bekliyoruz. Bir an önce İstanbul’a dönüp, okumalarını yapmamız lazım. Önce o bitirecek, sonra biz gidip okuyacağız.

"BODRUM'DAN BAŞKA BİR YERE GİTMİYORUM"

Sevgilisiyle sezonu açan Tatlıses, "Bodrum tatilimiz güzel geçiyor. Ben 20 yıldır Bodrum’a gidip,geliyorum. Zaten her yaz buradayım. Yazları 3 ay boyunca Bodrum’da büyüdüm. Çok güzel geçiyor, ben tatilde başka bir yeri tercih edemiyorum. Ailem de burada, eş, dost da burada. O yüzden Bodrum vazgeçilmezim" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM JUSTİN TİMBERLAKE"

Hayattaki en büyük pişmanlığını ve hayallerini açıklayan Dilan Çıtak Tatlıses, şunları söyledi:

En büyük pişmanlığım Justin Timberlake... 'Lütfen, benimle düet yapabilir misin?' dediğinde 'Bırak Justin’i' deyip, arkamı dönüp gitmek oldu. Ne bileyim, öyle çok pişman olduğum bir şey yok. En büyük hayalim ise çok iyi bir dünya starı olmak. Müzikte çok iyi yerde olup, gerçekten çok iyi bir dünya starıyla, çok iyi işler yapıp güzel sanatımı güzel icra etmek... Hatta dünya starı olup, sesimi duyurmak. Para, pul nedir ki? Onlar olur veya olmaz... Dünya starı olunca onlar da gelir zaten. En iyi sahnede bir sürü dansçılar, bir sürü kartografi, çok büyük bir prodüksiyon, iyi bir sahne performansı sergilemek. Beyonce'yi her izlediğimde bunu düşünüyorum zaten.

"EVLİLİK İÇİN ACELEMİZ YOK"

Tatlıses, meslektaşı Levent Dörter ile yaşadığı aşkın resmiyete dönüşmesini istediğini ancak evlenecekleri dönemde koronavirüse yakalandıklarını söyledi.

Şarkıcı, konuyla ilgili "Evlenme planımız zaten vardı. Şu anda bir sürü aksilikler oluyor. Bir de koronavirüs var. Açıkçası önümüzü göremiyoruz. Çok bir acelesi yok. Biz zaten şu an işimizde, gücümüzde de hep böyle dostluk yapıyoruz birbirimize. Şu an, 'Aman, bir an önce evlenelim' gibi bir telaşımız yok.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Karantina döneminde evden çıkmayan Dilan Çıtak Tatlıses, bu süreçte neler yaptığını şu sözlerle ifade etti:

Koronavirüs döneminde evde müzik yaptım, mobilya boyadım. Evde çok güzel eskitme mobilya yapıyormuşum onu öğrendim. Canımız çok sıkıldı. Evde oturmaktan patladık ama herkesin 2 ayda yapacağı boya işini ben 1 haftada neredeyse bitirdim. Maske konusunda dikkatli olmamız lazım. Biz zaten kapalı yerlere maske ile giriyoruz. Açık alanda da sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Ben ve Levent, koronavirüs olduk. Bir anda oldu bitti anlayamadık çok fazla. Ayrı ayrı olduk, o hastanedeydi, ben evdeydim. Ağrı, sızı ve endişe ama çok şükür geçti.

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