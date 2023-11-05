Dilan Polat cezaevine ağlayarak girdi! Silivri'de dikkat çeken görüntü

Dilan Polat soruşturmasında mahkeme kararını açıkladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

SİLİVRİ'YE GETİRİLDİLER

Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

DİLAN POLAT GÖZYAŞLARI İÇİNDE CEZAEVİNE GİRDİ

Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü. Dilan Polat'ın ardından Sıla Doğu da polis ekipleri eşliğinde cezaevine getirildi.

Engin Polat ve tutuklanan diğer isimler ise tek sıra halinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alındı.

(DHA)





