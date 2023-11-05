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İki sınıf arkadaşından biri CHP'nin yeni lideri, diğeri belediye başkanı! "Biz henüz 18 yaşındayken 'kardeş' olmuştuk"

05.11.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Biri parti başkanı, diğeri belediye başkanı oldu... İzmir'deki Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden iki sınıf arkadaşından biri olan Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı olarak seçilirken, Özgür Özel ise CHP’nin yeni lideri olarak parti genel başkanı oldu. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlaysa adeta geçmişe gitti.

İki sınıf arkadaşından biri CHP'nin yeni lideri, diğeri belediye başkanı! "Biz henüz 18 yaşındayken 'kardeş' olmuştuk"

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda tarihi bir genel başkanlık seçimi yaşandı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçim ikinci turda sonuçlandı ve CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Genel başkanlık seçiminin ardından Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta geçmişe gitti. O paylaşımda yer alan fotoğrafta iki sınıf arkadaşı vardı.

BİRİ PARTİ BAŞKANI, DİĞERİ BELEDİYE BAŞKANI

O sınıf arkadaşlarından biri Burdur'da iki dönemdir belediye başkanlığı yapan Ali Orkun Ercengiz iken, diğeri CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel idi.

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"BİZ HENÜZ 18 YAŞINDAYKEN 'KARDEŞ' OLMUŞTUK

Ercengiz, yaptığı paylaşımda ise "Biz henüz 18 yaşındayken 'kardeş' olmuştuk. Kardeşliğimiz o günden bu güne hiç değişmedi. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkanım @eczozgurozel" ifadelerine yer verdi.


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