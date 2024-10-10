Dilan Polat geceyi ablasında geçirdi! Muhabirler engellendi: "Yüzünüze ne oldu?"

Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Dilan ve Engin Polat'ın son dönemde paylaşımları dikkat çekiyor. Dilan Polat'ın yaptığı paylaşımlar zaman zaman kocasını kızdırıyordu.

Son iddialara göre Dilan Polat ablası Sıla Doğu'nun evine taşındı. Bu iddialar sürerken görüntülenen fenomen yüzünü gizlemek için türlü çaba gösterdi.

Korumalar resmen etten duvar ördü ve görüntü alınmasını engellemek istedi. TV8 muhabirlerinin kameralarına takılan Dilan Polat, arabasından inmedi yüzünü gizledi.

Muhabirleri engelleyen korumalar görüntü alınması istemezken muhabirler "Dilan Hanım geçmiş olsun" dedi. Aramızda Kalmasın muhabiri "Dilan Hanım geçmiş olsun, niye suratınızı gizliyorsunuz morluklar vardı" dedi.

Sıla Doğu daha sonra bir açıklama yapmak için yayın açınca kamera arkasından konuşan Dilan Polat "Çok ayıp ama ya zorla çekilir mi? Gerçekten yeter ama ya. Ben nasıl dışarı çıkacağım" diyerek tepki gösterdi.



Sıla Doğu ise "Benzinlikte böyle bir şey yaşadık koruma değil amcamızın oğulları" dedi.