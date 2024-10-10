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Fiyatı 1890 TL'ye düştü! Puma koşu ayakkabısında %55 indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
10.10.2024 11:03
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Spor yapmak, hem fiziksel hem de mental sağlığımız için oldukça önemli. Spor yaparken bizi destekleyen en önemli ekipmanlardan biri de şüphesiz spor ayakkabılarımız. Puma gibi dünyaca ünlü spor giyim markaları, bu konuda bize birçok seçenek sunuyor. Puma Axelion NXT Erkek Koşu Ayakkabısı, hem şık tasarımı hem de yüksek performansı ile dikkat çeken bir model. Üstelik, bu harika ürünü şimdi Prime Alışveriş Festivali kapsamında 2310 TL indirimle satın alabilirsiniz. İşte detaylar...

Fiyatı 1890 TL'ye düştü! Puma koşu ayakkabısında %55 indirim var

Her adımda rahat ve tarz bir ayakkabı, günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden. Spor ayakkabılar, sadece konfor sağlamakla kalmıyor; performansınızı destekleyerek aktif yaşam tarzınıza da eşlik ediyor. Önde gelen spor giyim markalarından Puma'nın Axelion NXT Erkek Koşu Ayakkabısı, şık siyah tasarımı ve hafif dokuma kumaşıyla hem antrenmanlarınızda hem de günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz kusursuz bir seçim. Ayakkabı, şu anda Prime Alışveriş Festivali'ne özel %55 indirimle sizi bekliyor. İşte Puma Axelion NXT koşu ayakkabısı hakkında tüm detaylar...

Puma Axelion NXT Erkek Koşu Ayakkabısı

PUMA Axelion NXT Erkek Koşu Ayakkabısı

Puma Axelion NXT Erkek Koşu Ayakkabısı, bağcıklı tasarımı sayesinde ayağı güvenle kavrıyor. Siyah rengi ile modern bir görünüme sahip ayakkabı, her tarzla uyum sağlıyor. Kısa topuklu yapısı ise koşu sırasında doğal bir duruş kazandırıyor ve böylece ayak konforunuzu da artırıyor. Dokuma kumaş üst yüzeyi, ayakların nefes almasına olanak tanıyarak terlemeyi minimuma indiriyor. Hafif yapısı ile ayağı yormayan ayakkabı, koşu esnasında ekstra denge ve destek sunuyor. Puma Axelion NXT Erkek Koşu Ayakkabısı, çarpıcı tasarımı ve üstün performans özellikleri ile hem günlük kullanımda hem de spor aktivitelerinde tercih edilebilecek bir model.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün rahat ve kaliteli. Taraklı ayaklara daha uygun."

  • "Ayağıma göre almıştım; tam oldu. Kısa bir süre denedim mağazada dener gibi. Oldukça rahat bir tabanı var."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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