Dilan Polat ile Engin Polat ayrıldı mı? Evi terk etti iddiası... İmalı paylaşımlar kafaları karıştırdı

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her yaptığıyla olay oluyor. Son olarak kocası Engin Polat'a hazırladığı doğum günü sürpriziyle çok konuşulan Polat, bu kez ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Dün akşam eşi ve arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Dilan Polat'ın eşiyle kriz yaşadığı iddia edildi.

Instagram sayfası üzerinden imalı paylaşımlar yapan Polat'ın gönderileri bu iddiaları güçlendirirken ikilinin birbirini takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Polat sosyal medya hesabından; 'Bugün geriye kalan hayatımın ilk günü. Nasıl heyecanlıyım anlatamam.', 'Ben bu yolda tek başıma da giderim ama derdim, sana yol kenarındaki çiçekleri göstermek' sözleriyle paylaşımlar yaptı.

Kardeşinin evinde olduğu da belirten Polat, 'Kankalarımın desteğini kimse sorgulamasın' ifadeleriyle de dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu gönderilerin ardından Dilan Polat'tan henüz bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada; 'Ayrıldılar mı?', 'Evi terk etmiş', 'Daha gece eğlencedelerdi', 'Kesin kıskançlık yüzünden kavga ettiler' gibi yorumlar yapıldı.





