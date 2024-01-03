Dilan Polat'ın avukatından iddialı sözler! "2 günde çıkarılması gerekir, 26 gün alacağımız var..."

Hakkında vergi kaçırma iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı.

Dava dosyasının savcısının değişmesine dair programda konuşulurken Kaya "Savcı iyi bir hukukçuydu, en sonunda beni anladı ama yargı mensuplarının üzerine yargıyla ilişkisi olmayan şahıslar, kısmen medya gidince... Daha hazırlamamış iddianame. Yeni savcı atandı diye biliyorum" dedi.

Hüseyin Kaya konuşmasının devamında ise "Yeni savcı 1 haftada iddianameyi hazırlar 2 günde müvekkilleri çıkarması lazım" deyince sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat'ın avukatı "Devletimiz yargımız için bu çok önemli, dava sonunda 26 gün alacağımız çıkacak bizim" diyerek dikkat çekti.





