Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmüştü! Ortaya çıkan fotoğraflara dair Emrullah Erdinç'ten açıklama

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürüldü. 2019 yılından bu yana antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat’ın ilaçları bittiği için hastaneye sevk edildiği, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldüğü ortaya çıktı.

Dilan Polat’ın yaşadığı sağlık sıkıntıları ve cezaevi koşulları nedeniyle felç kalabileceği iddia edilmesi üzerinden fenomenin hastaneden olduğu iddia edilen bazı kareleri de sosyal medyaya düştü.



Emrullah Erdinç ise bu kareleri paylaşarak açıklama yaptı. Fenomenin soruşturmasını yakından takip eden Erdinç "Dün paylaştığım 'Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü' haberimden sonra sosyal medyada dolaşan bu video söz konusu olayla ilgili değildir. Görüntüler Dilan Polat tutuklanmadan çok daha öncesine aittir" dedi.





