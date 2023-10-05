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Dilan Polat'ın evindeki yardımcısı Şule işten ayrıldı! Yardımcısının lüks villası ağızları açık bıraktı

05.10.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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Haftalardır kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat, yardımcısı Şule'nin evleneceğini ve bu yüzden işten ayrıldığını duyurdu. Yıllardır Dilan-Engin Polat çiftinin evinde çalışan Şule'nin yeni lüks villası ise sosyal medyada gündem oldu.

Haftalardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili iddialar gündemden düşmüyor. Tetikçi tutma, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok ciddi iddialar ortaya atıldı. Çift tüm bu iddiaları yalanlayıp, tüm kazançlarının vergisini kuruşu kuruşuna ödediklerini söylese de her gün yepyeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat'ın 'yeri bende ayrı' dediği yardımcısı Şule'nin geçtiğimiz günlerde evden gittiği iddia edilmiş ancak Dilan Polat Şule ile ilgili paylaşımlar yapmıştı.

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Dilan Polat, son olarak yardımcısı Şule'nin evleneceğini ve yanlarından ayrılacağını duyurdu. Dilan Polat ardından Şule'nin yaşayacağı evi de gösterdi ve "Evi benim evimin aynısı değil mi? O burayı istemiş" sözleriyle dikkat çekti.

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Trabzonlu bir beyefendi ile evleneceği iddia edilen Şule'nin evi ve yaşanan gelişmeler sosyal medyada çok konuşuldu.

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Şule'nin yaşayacağı evi görenler şaşkınlığını gizleyemeyedi ve 'Güzel sus payı', 'Rüşvet verildi galiba', 'Şule Beşir'den akıllı çıktı. Tuttuğu sırlar yüzünden zengin oldu' gibi yorumlar yapıldı.


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