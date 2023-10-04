Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı! “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat kara para aklama iddiaları ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde hastaneden paylaşım yapan Polat hastalığı hakkında açıklama yaptı.

"ÖNÜMDE UZUN BİR YOL VAR"

7 milyon takipçili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilan Polat "Pozitif lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana" dedi.

"KELEBEK HASTALIĞI BAŞLAMIŞ"

Açıklamasına devam eden Polat paylaşımında "Kelebek gibi kalbim var benim, vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli... Stres, üzüntü ne büyük problem vücudumuza..." cümlelerine yer verdi.

"TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIK DEĞİL"

Ağladığı fotoğrafını paylaşan ünlü fenomen "Tedavisi olan bir hastalık değil, sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık, vücudum ağrıyor, çok ağrıyor. Dayanılamayacak ağrılarım var." dedi.





