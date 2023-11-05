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Son dakika! Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı! "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı

05.11.2023 04:16 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Aralarında Polat çiftinin de olduğu 12 şüpheli tutuklandı. Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

Son dakika! Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı! "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'inin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

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3 SAVCI GÖREV ALDI

Aralarında Dilan Polat ile Engin Polat'ın da olduğu 18 şüpheli Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.Şüpheliler polis otobüsleriyle adliyeye getirilmeden önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra araçlara alınan şüpheliler adliyeye götürüldü. Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

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MAHKEMEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

"OĞLUM SANA KİM BAKACAK"

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.

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Dilan Polat Önleyici tutuklama engin polat

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