Dilara Aksüyek sütyen benzeri büstiyer giydi! Sokak tarzı 'uçuk' bulununca...

Arka Sokaklar'ın çocuk oyuncusu olarak tanınan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülendi. Sütyen benzeri büstiyer ile bir pantolonu kombinleyen güzel oyuncunun cesur tarzı dikkat çekti.

Son olarak 'Baş Belası' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dilara Aksüyek'e muhabirler "Sahneye çıkacakmışsınız gibi" yorumu yaptı. 2. Sayfa'nın haberine göre; muhabirler “Dilara Hanım giyim tarzınız biraz uçuk değil mi?” diye sordu.

Bunun üzerine kıyafetiyle ilgili konuşan güzel oyuncu, "Kıyafetim gayet normal. Her zamanki gibi giyim tarzım. Bunu ilk kez mi görüyorsunuz?" diye konuştu.



