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Dilara Fındıkoğlu'nun doğum gününe Duygu Özaslan'ın kasık dekoltesi damga vurdu

12.09.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nun özel temalı doğum gününe katılan Duygu Özaslan kasık dekoltesiyle geceye damga vurdu.

Dilara Fındıkoğlu'nun doğum gününe Duygu Özaslan'ın kasık dekoltesi damga vurdu

Dünyaca ünlü Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, 30 yaşına girdi. Yaptığı tasarımlarla son dönemde epey konuşulan Dilara Fındıkoğlu kırmızı temalı (red party) bir doğum günü partisi düzenledi.

Duygu Özaslan, Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki gibi isimlerin de olduğu parti oldukça hareketli geçti! Dilara Fındıkoğlu tanga seçimli bir kostümle sahneye çıkıp davetlilerine şarkı söyledi. Gecede Duygu Özaslan elbisesiyle öne çıkan isimler arasındaydı.

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Bacak ve kasık dekoltesiyle göz dolduran Özaslan pozlarını da takipçileriyle paylaştı.

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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşıyor. Son dönemde evlilik hazırlığına başlayan Duygu Özaslan sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Duygu Özaslan
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