MAGAZİN

Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Hande Yener de katıldı!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 00:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Star TV ekranlarında yayınlanan magazin programının sunucusu Dilay Korkmaz'ı "Bu kızı çok mu aradınız" diyerek polemik başlatan Demet Akalın'a her zamanki gibi Hande Yener'den cevap gecikmedi.

Dilay Korkmaz-Demet Akalın tartışmasına Hande Yener de katıldı!

Star TV‘de yayınlanan Star Life adlı magazin programını sunan Dilay Korkmaz‘ı sosyal medya hesabından hedef alan Demet Akalın, “Bu kızı çok mu aradınız?” diyerek program yapımcılarına gönderme yapmıştı.

Akalın’ın bu tavrına Dilay Korkmaz’ın ardından sürekli kavga ettiği rakibi Hande Yener’den de tepki geldi. Akalın’ın sözlerini çok acımasız bulan Yener, “Magazinde haberlerle birinci olmak için birini işinden etmeye çalışmak! Nasıl bir kötü karaktersin sen. Dizilerde yok! pes” diye yazdı.

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