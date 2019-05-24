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Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

29 Nisan'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, Kanal D'deki '2.Sayfa' programına konuk oldu. Karakaş, eşinin son anlarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

29 Nisan'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş eşinin ölümü sonrası yaşadıklarını anlattı. Karakaş o gece olanları şu sözlerle anlattı:

''Herif benim gözüm kararıyor' dedi. Hemen yerimden kalktım ama ağzını kapattı, dişlerini sıktı. Ağzını açtım, dilini dışarı çıkardım. O feryatlarıma karşıda bir hemşire varmış. Onlar geldi.

Ambulans biraz geç geldi. Kalp masajı yaptılar. Hastaneye götüreceklerdi, asansörler çalışmıyor. Karga tulumba indirdiler aşağıya. Hastaneye götürdüler. Bindim arabaya gittim. Hastanenin önündeyim. Uğraştılar, uğraştılar. Olmadı. Vefat etti. Hemen sevdim onu… Öyle vedalaştım."

"Harbi harbi konuşalım herkese küs vefat etti Dilber diyen Karakaş sözlerine şöyle devam etti:

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"Ben 12 gün hastanede onunla kaldım. Hiç kimseye Dilber'i teslim etmedim. Bana 'bu kadına erkek bakmaz, kimseniz yok mu?' dediler.

Kardeşleri vefasızlık yaptı. 12 gün hastaneye kimse gelmedi. Sadece büyük abisi geldi, bir de en küçük kardeşi. 10 dakika durup gittiler.

Bana 'Herif Allah senden bin kere razı olsun. Sen Dilber Ay'ı taşıdın' dedi. 'Ben felç geçirdim, sen de bana baktın. Bizim birbirimizden başka kimimiz var ki?' dedim. 'Hakkını helal et' dedi. Helalleştik.''

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