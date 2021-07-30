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Dilber Ay’ın hayatını anlatan Küçük Dev Kadın: Dilber Ay filminden ilk kareler geldi

30.07.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yılında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın hayat hikayesi beyaz perdeye taşınmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde fragmanı paylaşılan filmin setinden ilk kareler ortaya çıktı. Dilber Ay’ı canlandıran Büşra Pekin’in değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Dilber Ay’ın hayatını anlatan Küçük Dev Kadın: Dilber Ay filminden ilk kareler geldi

Çocukluk yıllarında yoksulluk içinde büyüyen Dilber Ay’ın acılarla dolu hayat hikayesi sinemaseverlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Çekimleri tamamlanan filmin setinden ilk görüntüler geldi.

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Ketche lakabıyla bilinen Hakan Kırvavaç’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolünü Büşre Pekin’in üstlediği yapımın vizyon tarihi ekim ayı olarak belirlendi. Merakla beklenen filmin setinden gelen fotoğraflar Dilber Ay hayranları sevindirdi.

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Filmde Büşra Pekin’e Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçar, Deniz Hamzaoğlu, Doğukan Güngör, Deniz Erdoğan gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

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Küçük Dev Kadın Dilber Ay’dan ilk fragman yayınladıKüçük Dev Kadın Dilber Ay’dan ilk fragman yayınladı


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Büşra Pekin Dilber Ay
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