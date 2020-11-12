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Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz! Şişmanlatmayan 7 yiyecek

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 12.11.2020 12:41 | Son Güncelleme:
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Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz! Şişmanlatmayan 7 yiyecek

Sağlıklı beslenmek için illa tatsız, tuzsuz yiyeceklerle beslenmek gerekmiyor. Bazı besinler var ki dilediğiniz kadar afiyetle yiyebilir ve kilo almadan yolunuzu devam edebilirsiniz. İşte şişmanlatmayan 7 yiyecek.

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kalorisi düşük besinler tüketmek gerekir. Tadı yerinde, besin değeri yüksek ve kilo aldırmayan en önemli yiyecekler nelerdir sorusuna 7 harika cevabımız var, buyursunlar.

PORTAKAL

Harika bir C vitamini deposudur. 100 gramı 47 kaloridir. Dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Üstelik kış mevsiminde bol bol tüketerek bağışıklığınızı da güçlendirebilirsiniz.

KEREVİZ

100 gramı 16 kaloridir ve kerevizin yüzde 95'i sudur. Salatasını ve yemeğini yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.

BRÜKSEL LAHANASI

100 gramı 43 kaloridir. Enfes bir kış sebzesi olan brüksel lahanasının özellikle salatası lezzetlidir.

ELMA

100 gramı 52 kaloridir. Tok tutar ve tatlı isteğini bastırır. Vitamin, mineral ve antioksidan deposudur.

KARPUZ

Çok tatlı bir meyve olmasına rağmen 100 gramı sadece 30 kaloridir. Metabolizmayı hızlandırma özelliği vardır. Ancak mevsiminde tüketmeniz tavsiye edilir.

SOĞAN

Mutfağın demirbaş sebzelerinden olan soğanın 10 gramı 40 kaloridir. Vücuda antibiyotik gibi fayda sağlar.

HAVUÇ

Genelde çiğ olarak tüketilen havucun gözlere olan olumlu etkisini neredeyse hepimiz biliyoruz. Tadına doyum olmayan havucun sağlığa olan etkileri bununla kısıtlı değil. İltihap söktü


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