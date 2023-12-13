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DİLEK TAŞI 14. BÖLÜM İZLE! Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölümün özeti!

13.12.2023 20:13 | Son Güncelleme:
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Dilek Taşı yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin başrollerinde Hazal Subaşı ve Salih Bademci yer alıyor. 80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisi heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerden tam puan almayı başardı. Dilek Taşı'nın 14. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Peki, Dilek Taşı son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak?

Dilek Taşı 14. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Her perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi yeni yayın günü olan Çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Sevilen dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı son bölüm özeti...

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk altı bölümü perşembe akşamları yayınlanan Dilek Taşı dizisi 25 Ekim tarihinden itibaren çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek Taşı 13. bölümünde:
Mustafa, Kenan'ın üzerine yürüyor!

Kenan, Efkan yüzünden Figen'i evlenmeye zorlar ancak bunu duyan Mustafa çileden çıkar. Kenan'ın üzerine yürür. Sevda sonunda gerçekleri ailesine açıklamak zorunda kalacaktır. Öte yandan Macide'nin hamlesi Asuman ve Figen'in arasını açacaktır.

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Kenan'la Sevda arasındaki ilişki ortaya çıkacak mı?

Sevda, Kenan'a onunla birlikte kaçmasıyı teklif eder. Kenan ise sessiz kalır. Öte yandan Mustafa, Kenan'la Sevda arasındaki ilişkiyi öğrenir ve Sevda'yı Rüçhan'ın karşısında tehdit eder. Peki, Kenan'la Sevda arasındaki ilişki ortaya çıkacak mı?

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilek Taşı 14. bölümünde:
Figen'in istekleri şoke ediyor!
Figen, Rana ve ailesi şaşırtan isteklerde bulunuyor. Ailesinin hakkı olduğunu düşündüğü bu istekleri herkesi şoke ediyor. Figen ise, bunun bir hak olduğunu kendi tavrıyla dikte ediyor.

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DİLEK TAŞI 14. BÖLÜM İZLE!

Dilek Taşı dizisinin 14. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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