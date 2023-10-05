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  4. DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE! Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

05.10.2023 18:47 | Son Güncelleme:
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Dilek Taşı yeni bölümü için heyecanla bekleniyor. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrolde olduğu Kanal D'nin yeni dizisi bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Son bölümde Mustafa, Figen'in bütün çabalarına rağmen Cemre'yle birlikte köşkten ayrılmıştı. Yaşanacak yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, Dilek Taşı yeni bölümde neler olacak? İşte Dilek Taşı 5. bölüm izle ekranı ile son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Dilek Taşı 5. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Perihan Savaş ve Özge Özberk gibi isimleri buluşturan Dilek Taşı dizisinin yönetmenliğini Altan Dönmez yapıyor. İşte Dilek Taşı 5. bölüm ekranı ve Kanal D yayın akışı...

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa, Figen'in bütün çabalarına rağmen Cemre'yle birlikte köşkten ayrılmıştır. Figen'in de gece boyunca gözüne uyku girmez. Gece bahçede Kenan ve Sevda'yı yakın bir halde görünce dünya başına yıkılır. Nişan yüzüğünü Kenan'ın avucuna bırakıp Mustafa ve Cemre'yi bulmak üzere yola çıkar.

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DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM KANAL D CANLI İZLE!

Cemre götürülmüştür. Mustafa ve Figen iyice paniklemiştir. Figen, Sevda'nın karşısına geçip neler olduğunu sorar. Kızının hastanede olduğunu öğrenen Mustafa yıkılmıştır. Figen onu teskin etmeye çalışır. Cemre hastanede ameliyata alınmak üzeredir.

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KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken


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