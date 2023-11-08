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DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM İZLE! Kanal D Dilek Taşı son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak?

08.11.2023 20:10 | Son Güncelleme:
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Dilek Taşı yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisinin başrollerinde Hazal Subaşı ve Salih Bademci yer alıyor. 80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisi heyecan dolu sahneleriyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Dilek Taşı'nın 9. bölümü bugün ekranlara gelecek. Peki, Dilek Taşı son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler yaşanacak?

Dilek Taşı 9. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Her perşembe Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisi 25 Ekim itibariyle Çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Sevilen dizinin oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil ve Afra Karagöz gibi isimler yer alıyor. İşte Dilek Taşı son bölüm özeti...

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk altı bölümü perşembe akşamları yayınlanan Dilek Taşı dizisi 25 Ekim tarihinden itibaren çarşamba akşamları yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek Taşı 8. bölümünde:
Mustafa ve Figen jandarmalara yakalanacakken, öğrencilerin meydanın karıştırmasıyla oradan kurtulurlar. Mustafa’nın yaşadığı ortaya çıkmış ve artık gerçek kimliğiyle saklanması mümkün olmadığından, kendisine sahte bir kimlik edinir. Amacı kızını da alıp yurtdışına kaçmaktır. Macide ise ihbar ettiği Mustafa’nın yakalanmadığını öğrenince paniğe kapılır ve Cemre ve Sinan’ı apar topar köşkten kaçırır. Sevda’nın boğazını sıkan ve ajansta herkesin önünde Kenan’dan dayak yiyen Efkan’ı babası bu halde görür ve Ronaların evini basar, bunun bedelini nasıl ödetecektir?

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Öte yandan Figen, kendi hakkında oldukça şüphe uyandırıcı konuşmalara kulak misafiri olur ve bu şüphelerinin üzerine giderek anne ve babasını sorguya çeker. Ömer ve Asuman Figen’i geçiştirseler de Figen ikna olmaz. Figen kimdir? Gerçekte kimin kızıdır? Macide’nin sakladığı doğum belgesine ulaşır. Figen, kendi hakkındaki sırrı öğrenecek midir?

DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilek Taşı 9. bölümünde:

Mustafa, Sinan'a böbreğini vereceğini söylüyor!

Figen, kendisinden sırların peşine düşmüştür. Hayatıyla ilgili gerçeği öğrenmek için elinden geleni yapar. Öte yandan Mustafa, Macide'nin karşısına çıkarak uyumlu çıktığı taktirde Sinan'a böbreğini vereceğini söyler. Bu sırada Kenan ve Sevda cephesinde de hamilelik yüzünden olaylar karışır.

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Kenan sorguya alınıyor!

Efkan, Sevda'yı tehdit etmeye devam ederken babasının da hedefinde Kenan vardır. Polis Kenan'ı sorguya alır. Kenan için her şey artık çok zordur.

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM İZLE!

Dilek Taşı dizisinin 9. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi İnternet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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