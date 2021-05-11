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Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yeni turizm sezonun hazırlıkları başladı

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası maviyle yeşilin en güzel tonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 29 Nisan’da ziyarete kapatılan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, turizm sezonu hazırlığına başlandı.

Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, Ramazan Bayramı sonrasında atılması planlanan yeni normalleşme sürecine hazırlanıyor. 17 kilometrelik sahil şeridine sahip olan ve içinde 804 çeşit bitki türü ile 38 memeli, 45 sürüngen ve 260 kuş türünün bulunduğu tabiat parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları son aşamaya geldi. Ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, yemek masaları ile şezlongları sosyal mesafe kuralına göre düzenledi. Parkın çeşitli noktalarındaki ziyaretçilerin pandemide uyması gereken kuralların yazılı olduğu uyarı levhaları da yenilendi. Geçen yıl 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle 29 Nisan'da ziyaretçi kabulüne kapatıldı.

"MİSAFİRLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK"

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Ramazan Bayramı sonrasında başlamasını beklediğimiz yeni normalleşme sürecinde, Milli Park'a gelen herkesin güvenli ve hijyenik bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak için çalışıyoruz. Misafirlerimizi şimdiden çok özledik. Onları yeniden ağırlamak için gün sayıyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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