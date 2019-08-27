Dilinizi çıkarın, neyiniz var neyiniz yok anlayın!

Yiyorum yiyorum kilo almıyorum, kolumu kaldıracak halim yok, sürekli sırtım ağrıyor, ayaklarımda karıncalanma oluyor… Belirli aralıklarla bu türden şikayetlerden hepimiz yakınıyoruz, ancak bunların vücudumuzun bize verdiği sinyaller olduğu nedense pek aklımıza gelmiyor. Bu sebeple doktora başvurma konusunda gecikiyoruz. Oysa vücudumuz bize sürekli olarak yaşadığı sorunlarla ilgili sinyaller ve işaretler gönderiyor. Aslında önemsiz gibi görünen her ‘belirti’ kimi zaman kanser, diyabet, kalp damar hastalıkları, vb. önemli hastalıkların habercisi olabiliyor. Tam da bu sebeple vücudumuzun verdiği sinyallerin farkında olmak, bu sinyalleri önemsemek ve geç kalmadan doktora başvurmak, hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde büyük öneme sahip. Dilimiz, vücudumuza dair sinyalleri alabileceğimiz organlarımızdan biri. Dilde yaşanan değişiklikler, ortaya çıkan yaralar veya bozulmalar belli sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Dilinize bakarak sağlık durumunuz hakkında birtakım bilgiler edinmeniz mümkün, Biacaip olarak size dilinizden neleri öğrenebileceğinizi derledik.

Sağlıklı bir dil böyle görünür. Pembedir, üzerinde herhangi bir katman, plak, vs. yoktur. Tat alma cisimciklerinin, papillaların boyutu önemli değildir. Resimde gördüğünüz dil, sağlıklı bir yaşam tarzınızın olduğunu, düzgün ve dengeli beslendiğinizi ve duygusal olarak istikrarlı olduğunuzu gösterir. Gelelim sağlıksız bir durumu işaret eden dillere. 1. Çilek gibi, kıpkırmızı bir dil Dilinizin çilek gibi kıpkırmızı olması yeterli vitamin alamadığınızı gösteriyor olabilir. Eğer diliniz parlaksa veya çilek gibi kıpkırmızıysa yeteri kadar demir veya B12 vitamini almadığınız anlamına geliyor olabilir. İlerleyen zamanda diliniz daha düz bir hale gelecektir, çünkü tat alma cisimcikleri gittikçe daha düzleşecektir. Ciddi durumlarda, sıcak içecekler içtiğinizde veya baharatlı yiyecekler yediğinizde şiddetli bir acı hissedebilirsiniz. En kısa sürede doktorunuza başvurun ve beslenmenizi gözden geçirin. 2. Dil üzerinde siyah veya kahverengi plak oluşumu. Dil üzerinde siyah veya kahverengi bir plak oluşması ürkütücü görünse de çoğu zaman hijyenle alakalıdır. Çok sigara, çay veya kahve içmek dilde bu şekilde bir görüntü oluşturabilir. Sonuç olarak ağzınızda kötü bir koku oluşur ve yiyeceklerin tadını ayırt etmekte güçlük yaşamaya başlarsınız. Yapmanız gereken ilk şey plak oluşumuna sebep olan kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçmek ve elbette dişlerinizi ve sonrasında dilinizi her gün fırçalamaktır.

3. Dil üzerinde çok miktarda beyaz plak oluşumu. Dil üzerinde oluşan, süzme peynire benzer beyaz plak genellikle bir mantar enfeksiyonunun veya kandidiaz’ın (pamukçuk) belirtisidir. Bu plak, sağlıklı insanların ağızlarında da bulunan Candida albicans mantarlarının aşırı şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkar. Bunun sebepleri çok farklı olabilir: antibiyotik kullanmak, diyabet, zayıf bağışıklık sistemi veya yüksek tansiyon bunlar arasında yer alabilir. Bir doktora görünmeniz önemlidir. 4. Fissürlü (Yarık) dil. Fissürlü bir dil basit bir şekilde yaşlanma belirtisidir. Genellikle çatlaklar bir sorun teşkil etmez, ancak eğer dişlerinizi yeterince fırçalamazsanız buralarda enfeksiyon gelişmesi riski yüksektir. Bu çatlaklarda gelişecek bir enfeksiyon ciddi acıya ve yanmalara yol açabilir. Bu türden bir sorun ilaç kullanımıyla giderilebilir. Aynı zamanda ağzınızda implant, köprü, vs. varsa bunların yanlış takılmış olması da dilde yarıklara yol açabilir. 5. Dil üzerinde küçük beyaz noktacıklar. Bu türden noktalar cildinizi tahriş eden bir şey olduğuna işaret ediyor olabilir. Örneğin, sürekli olarak dilinize sürten bir diş bu tür bir lekelenmeye yol açabilir. Ancak çoğu zaman bu noktalarsigara içen insanlarda aşırı hücre üretimi olduğuna işarettir. Bu hücrelerin %5 ila %17’si ön kanser hücreleridir. Eğer bu noktalar birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolmazsa mutlaka bir doktora gitmeniz ve gerekli testleri yaptırmanız gerekir.

6. Dil üzerinde kırmızı noktalar ve dilin su toplaması. Uzun süre boyunca kaybolmayan kırmızı noktalar ve içi su dolu kabarcıklar ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bunlar genellikle dil kanseri ile ilişkili belirtilerdir. Hiç vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanız gerekir. 7. Dilde yanma hissi. Genellikle menopoza giren kadınlarda sık görülür ve ani hormon değişiklikleriyle alakalıdır. Özellikle menopozun başlamasının hemen ardından çok sık görülür. Eğer böyle bir probleminiz varsa doktorunuza başvurmalısınız. Bu sorunun bir başka sebebi ise yanlış diş macunu kullanmaktır, bazı insanların diş macunlarında bulunan bazı maddelere alerjileri olabilir. 8. Kabarcıklar ve çöküntüler. Bu çok nadir görülen bir durumdur ve tehlikeli değildir. Eğer ağrı yapmıyorlarsa ve sizi rahatsız etmiyorlarsa endişe etmenize gerek yok. Nihayetinde herkesin dili farklı özelliklere ve görünüşe sahip. 9. Acı veren yaralar. Eğer dilinizde acı veren yaralar varsa bu, çoğunlukla çocuklarda görülen ağız iltihabının işaretidir. Çoğunlukla çocuklarda görülse de yetişkinlerin %20’sinde de bu durum görülmektedir. Bu yaralar kişinin stres altında ve bağışıklık sisteminin güçsüz olduğunun bir işaretidir. Genellikle 2 hafta içerisinde kendiliğinden kaybolurlar. Böyle bir durumda dinlenmeli ve ağız bakımınıza özen göstermelisiniz.