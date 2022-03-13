Dillere destan ezogelin çorbası nasıl yapılır? Ezogelin çorbası malzemeleri neler?

Ezogelin çorbasının adı, Barak Türkmenlerinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Uruş köyünden Ezo Gelin'in adından gelir. Oldukça pratik bir tarifi olan bu çorba 10 dakikada pişirilir, servis edilir. Çok sevilen ezogelin çorbası oldukça besleyicidir.

EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı kırmızı mercimek

Tuz

2 litreye yakın sıcak su

2 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

1 tatlı kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı nane

EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Önceden rendelenen soğanı ve ezilen sarımsağı, düdüklüde tereyağı ile orta ateşte kavurun. Soğanlar kavrulduğunda kırmızı biber, nane ve salça ilave edin. Kavurmaya devam edin.

Yıkanan mercimeği, bulguru, pirinci ve tuzu ekleyin, karıştırın. 2 litreye yakın suyu kaynatın ve üzerine dökün. Ardından düdüklünün kapağını kapatın ve 10 dakika pişmeye bırakın. Düdüklü yerine normal tencere de tercih edebilirsiniz. Ancak normal tencere, pişirme süresini uzatır. Afiyet olsun...



