PORTAKALLI ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy kereviz

2 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

2 adet portakalın suyu

Yarım limonun suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için dereotu

YAPILIŞI

Kerevizlerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Kararmalarını önlemek için limonlu suyun içerisinde bekletin. Havuçları halka halka, patatesi ise küp şeklinde doğrayın.

Zeytinyağını geniş bir tencereye alın. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyerek hafifçe yumuşayana kadar kavurun. Ardından havuçları ilave edip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Suyunu süzdüğünüz kerevizleri ve patatesleri tencereye ekleyin. Taze sıkılmış portakal suyunu, limon suyunu, suyu ve tuzu ilave edin.

Tencerenin kapağını kapatarak sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika kısık ateşte pişirin. Sebzelerin dağılmaması için pişirme sırasında fazla karıştırmamaya özen gösterin.

Ocaktan aldığınız kerevizi kendi tenceresinde soğumaya bırakın. Üzerine ince kıyılmış dereotu serperek servis edin.

LEZZETİNİ ARTIRAN PÜF NOKTASI

Portakallı kereviz hazırlarken hazır meyve suyu yerine taze sıkılmış portakal suyu kullanın. Portakalın doğal şekeri sayesinde yemeğe ayrıca şeker eklemenize gerek kalmaz. Zeytinyağlı kerevizi buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra servis etmek ise aromaların birbirine daha iyi karışmasını sağlar.