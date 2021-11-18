Dımbıl çorbası nasıl yapılır? İşte dımbıl çorbası tarifi ve malzemeleri!

Dımbıl çorbasını yapmak için özel bir hamur hazırlanmaz. Bu çorbanın kıvamı biraz katı tutulur. Evlerde düdük makarna yapıldığı zaman makarna olarak sarılamayan hamurlar değerlendirilme amacıyla yapılan bir çorbadır. Kalan hamurlar kopartılarak unlu bir tepsinin içine atılarak bekletilir. İşte dımbıl çorbası tarifi ve malzemeleri...

DIMBIL ÇORBASI MALZEMELERİ

1 küçük kase un

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı kırmızıbiber

6 bardak su

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

DIMBIL ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencerede 6 bardak su kaynatın. Parçaları karıştırarak suyun içine atın. Bu esnada 1 tatlı kaşığı tuz atarak kaynamaya bırakın. Öte yandan tavanın içine 2 kaşık sıvı yağ koyun. İçine 1 orta boy ince doğranmış soğan atın. Hafif pembeleşmeye başlayıncaya dek kavurun Sonrasında içine 2 tatlı kaşığı ı toz kırmızıbiber ilave edin ve kızdırın. Sos hazırlandığında kaynayan çorbanın içine dökün. Bir taşım daha kaynayınca ocaktan indirin.



