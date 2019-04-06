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Din işlerinden sorumlu sekreterin pozları ülkeyi karıştırdı!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 06.04.2019 10:32 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nda fotoğraf krizi yaşanıyor. Bakan yardımcısının sekreteri Thomarita Kaladara'nın paylaştığı fotoğraflar Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Tepkilere karşı genç kadın istifa karar aldı, ancak bakanlık istifayı reddetti

Din işlerinden sorumlu sekreterin pozları ülkeyi karıştırdı!

Yunanistan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris'in sekreterini konuşuyor.

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Thomarita Kaladara adlı kadın, solcu SYRIZA partisi milletvekili Bolaris'in yanında Selanik'te din işlerinden sorumlu sekreter olarak göreve başladı.

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Fitness sporuna ilgi duyan genç kadın, görev sırasında ‘açık’ sayılabilecek fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bunu fark eden muhalifler ise, kadına karşı linç kampanyası başlattı.

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Sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan kadın, baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

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Ancak Bakan Yardımcısı Bolaris, Kaladara'nın istifa mektubunu kabul etmedi.

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Bolaris, Kaladara için “Kadınlar istedikleri fotoğrafı paylaşmakta özgür. İşe alımda liyakata bağlıyım” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan sekreter

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