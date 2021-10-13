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Dipsizgöl Şelalesi, sonbahar renklerine büründü! Manzaraya fotoğrafçılar kayıtsız kalamadı

13.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsizgöl Şelalesi, sonbaharın gelmesi ve çevresindeki ağaç yapraklarının kurumaya başlaması ile renk cümbüşüne dönüştü. Doğaseverlerin uğrak yeri olan doğal güzellik, sonbahar güzelliği ile de ziyaretçilerini mest ediyor.

Dipsizgöl Şelalesi, sonbahar renklerine büründü! Manzaraya fotoğrafçılar kayıtsız kalamadı

Kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve 30 metre yükseklikten dökülen şelale, sonbahar güzelliği ile birlikte doğa fotoğrafçılarına bulunmaz bir fırsat sunuyor.

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Dipsizgöl Şelalesi ziyaretçileri, hazan sessizliğinde ve doyulmaz güzellik içerisinde huzur depoladıklarını belirtip, “Dipsizgöl Şelalesi, bahar ayında olduğu kadar sonbaharda da ayrı bir güzelliğe sahip. Sivas bozkır olarak bilinse de Karadeniz ormanlarını aratmayacak kadar güzel yerleri var. Denizimiz yok ama yakınlarda bir Pusat Barajımız var. Ülkemizin her yanından doğaseverleri ilçemize bekliyoruz” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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