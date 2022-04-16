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Dipte filminin konusu nedir? Dipte oyuncuları kimlerdir? Breaking Surface kaç yapımı?

16.04.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dipte filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı filmin 16 Nisan 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer almasının ardından izleyiciler tarafından merak edildi. 14 Şubat 2020'de İsveç'te vizyona giren filmin orjinal adı Breaking Surface'tir. Peki Dipte filminin konusu nedir? Dipte oyuncuları kimlerdir? Breaking Surface kaç yapımı? İşte filme ilişkin detaylar...

Dipte filminin konusu nedir? Dipte oyuncuları kimlerdir? Breaking Surface kaç yapımı?

Dipte filmi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Joachim Hedén yönettiği filmin müziklerini ise Patrick Kirst yaptı. Dipte filminin konusu nedir? Dipte oyuncuları kimlerdir? Breaking Surface kaç yapımı? sorularının yanıtına ve filme dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

DİPTE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dipte filminin konusu şu şekildedir:

Üvey kardeş olan Ida ve Tuva, kışın dalışlarını Norveç’te gerçekleştirir. İki kadın, ıssız bir yerde dalış yaptığı sırada bir kaza meydana gelir. Kaza sonucu bir kaya Tuva’yı denizin 30 metre aşağısına hapseder. Tuva’yı kurtarmak için zamana karşı savaşmak zorunda kalan Ida, yaşanan krizle başa çıkmak için yeteneklerini sonuna kadar kullanmak zorundadır.

DİPTE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Dipte filminin oyuncuları şu şekildedir:

Moa Gammel,

Trine Wiggen,

Madeleine Martin,

Lena Hope,

Maja Söderström,

Olle Wirenhed,

Alessio Barreto

BREAKİNG SURFACE KAÇ YAPIMI?

2020 yapımı olan Breaking Surface (Dipte) filmi aksiyon/dram türündedir ve süresi 1 saat 22 dakikadır.

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