Direksiyonda uyuyunca kaza yaptı! Gözlerini açınca hayatının şokunu yaşadı

Sabaha karşı saat 03.00 sıralarında gerçekleşen kazada sürücü Lin Chin-hsiang erken başlayan mesaisi için işe gidiyordu. Erken saatten dolayı direksiyon başında uyuya kalan sürücü restorant önüne park etmiş olan üç Ferrari’ye çarparak uyandı. Otomobillerdeki toplam hasarın tutarı 390 bin dolar civarında…

TURA ÇIKMAYA HAZIRLANAN LÜKS ARABALARA ÇARPTI



Lin, Pazar gecesi 03:00’te işten çıktıktan sonra eve döndü. Kiliselere tütsü satan annesine yardım etmek için yakınlardaki bir tapınağa verilen siparişleri götürüyordu. Yorgunluktan direksiyon başında uyuyakalınca 05:40’ta sabah manzarası turuna çıkmaya hazırlanan bir grubun arabalarına çarptı. Araçlar ağır hasar görürken ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, Lin’in alkollü olmadığını ve trafik sicilinin temiz olduğunu açıkladı.

24 BİN DOLAR TOPLANDI



Sürücü Lin BBC muhabirine verdiği cevapta, “Kendimi çok büyük bir sorunun içine soktum, anneme yardım etmek için çalışıyordum ve işe giderken aslında annemi daha büyük bir borca soktum” dedi. Çevredeki insanlardan bazıları sürücüye 150 bazıları da 300 dolar yardım ettiler. Bu durumu fark eden yerel makamlar bağış yapmak isteyenleri resmi bir hesaba yönlendirerek insanlardan yardım istediler ve toplamda 24 bin dolar topladı.