Direnirlerse polis zoruyla çıkartılacaklar! İkinci dünya savaşından kalma üç bomba imha edilecek: Tonlarca ağırlıkta...

Almanya’nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış üç bombanın imha edilmesi için yaklaşık 20 bin 500 kişi tahliye edildi. Pazartesi günü Deutz bölgesindeki bir tersanede bulunan Amerikan yapımı bombalar nedeniyle, şehirde savaş sonrası dönemin en büyük tahliye operasyonu başlatıldı.

Yetkililer, biri 10 ton, ikisi 20 ton ağırlığında olan bombaların çevreye ciddi risk oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle yaklaşık bir kilometrelik bir alanda tüm yerleşim boşaltıldı. Tahliye kapsamında evler, oteller, okullar, restoranlar, bir hastane ve Köln’ün ana tren istasyonu boşaltıldı.

“GEREKİRSE ZORLA TAHLİYE”

BBC’nin haberine göre, tahliyeye direnen kişilerin polis zoruyla evlerinden çıkarılacağı açıklandı. Almanya makamları, talimatlara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanabileceği uyarısında bulundu. Eduardus Hastanesi’nde tedavi gören bazı yoğun bakım hastaları ambulanslarla başka merkezlere nakledildi.

Bomba imha ekiplerinin planına göre, bölgedeki herkesin güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından çalışmalar başlayacak. Ancak, imha işleminin kesin saati, tahliyenin tamamlanmasına bağlı olarak belirlenecek. Çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanması hedefleniyor.

BİRÇOK SEFER İPTAL EDİLDİ

Tahliye nedeniyle Messe/Deutz tren istasyonu kapatıldı ve birçok sefer iptal edildi. Ayrıca bölgedeki yolların da kapatılmasıyla şehir içi ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Köln Bonn Havalimanı’nda uçuşlar planlandığı gibi sürse de, karayolu ve tren bağlantılarında gecikmeler yaşanabileceği belirtildi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ AÇILDI

Yetkililer, evi olmayan ya da tahliye sırasında kalacak yeri bulunmayan kişiler için iki geçici barınma merkezi oluşturdu. Bölge sakinlerinden, tahliye sırasında kimliklerini, önemli belgelerini ve kullandıkları ilaçları yanlarına almaları istendi. Ayrıca evcil hayvanların da unutulmaması konusunda uyarı yapıldı.