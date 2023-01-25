Diri zıt anlamlısı nedir? Diri kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde diri sözcüğü sıklıkla karşımıza çıkar. Bu sözcük Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçe “tir-“ fiilinden “+lg” son ekiyle çoğaltılmıştır. Diri kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre dirinin anlamları:

(Sıfat) Canlı, hayatta olan kimse

(Sıfat) sağlam, zinde, güçlü

(Sıfat) Tazeliğini yitirmemiş, solmamış

(Sıfat) Yeteri kadar pişmemiş

Diri sözcüğü ile oluşan “diri örtü", "diri diri", dipdiri“ gibi birleşik kelimeler mevcuttur. Ayrıca bu sözcüğün içerisinde geçtiği “diri kalmak” gibi deyim de vardır. Diri sözcüğü ayrıca bazı durumlarda mecazi anlamda da karşımıza çıkmaktadır. Buna örnek olarak “diri diri yemek” cümlesini gösterebiliriz. Bu cümlenin manası herhangi birini ciddi bir şekilde mağlubiyete uğratmaktır.

Diri kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Diri kelimesi günlük konuşma dilinde çok yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcük cümle içerisinde genellikle sıfat görevinde kullanılır. Genellikle sıfat ve zarf görevindeki, nitelik ve nicelik belirten kelimelerin zıt anlamlısı vardır. Ancak bazı durumlarda fiil veya isim görevinde kullanılan zıt anlamlı sözcükler vardır. Diri zıt anlamlısı olan tek bir kelime mevcuttur. Diri kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

Ölü

Ölü sözcüğü diri kelimesinin anlam açısından tam aksini ifade etmektedir. Ölü sözcüğü de en az diri kelimesi kadar çok sık kullanılmaktadır. Sözcüklerin karşıt olabilmesi için birbirine anlam bakımından ters düşmesi gerekir.

Dirinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt yani karşıt anlamlı sözcüklerin söyleniş, yazılış ve manaları birbirinden tamamen farklıdır. Dirinin zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermemiz gerekirse: