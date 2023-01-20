İyi zıt anlamlısı nedir? İyinin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İyi kelimesi Türkçede genel olarak sıfat şeklinde kullanılan bir kelimedir. Eski Türkçe kelimelerden biri olan iyi, dilimizde uzun yıllardan beri kullanılır. Eski Türkçede "fayda, faydalı, iyi" gibi anlamlarda kullanılan "edgü" kelimesinden evrilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre iyinin anlamları:

İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan

Bol, çok, aşırı

Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren

Esen, sağlıklı

Yerinde, uygun

Doğru olan

Yeterli, yetecek miktarda olan

Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not

İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde

İyi kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler Türkçede en çok karıştırılan konulardan birisidir. Temel olarak zıt anlamlı kelimeler birbiriyle çelişen ve karşıt anlamı ifade eden kelimeler için kullanılan ifadedir. Bir kelimenin zıt anlamlısını bilmek için öncelikle o kelimenin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamlısı olsa da bu kelime haznesi kısıtlıdır. Zıt anlamı olan kelimelerden birisi de iyi kelimesidir. İyinin zıt anlamlısı olan sözcük cümlede iyinin karşıtı olarak kullanılır. İyi zıt anlamlısı olan kelime:

Kötü

Kötü kelimesi iyi kelimesinin zıt anlamıdır. Ancak kötü kelimesi "istenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan" anlam doğrultusunda iyinin zıddıdır. Yani istenilen ve beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen anlam doğrultusunda iyinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilir. Bu kullanım dışında başka bir anlam doğrultusunda kullanmak yanlıştır.

İyinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı olan kelimeler günlük hayatta konuşma dilinde çoğu kez yardımcı olan kelimelerdir. Bir şeyin tam tersini anlatmayı sağlayan zıt anlamlı kelimelerden biri de iyi kelimesidir. İyi sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük kötü kelimesidir. Kötü sözcüğü iyinin tam aksine cümle içinde hoşa gitmeyen ve beğenilmeyen anlamlarında kullanılır. Zıt anlamlı kelimeler konusunun pekiştirilmesi açısından örnek cümleler ile açıklanması gerekir. İyi kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler: