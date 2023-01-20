İnce zıt anlamlısı nedir? İncenin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede bazı kelimeler birden fazla anlamı ifade edebilir. Bu anlamlar hem gerçek hem de mecaz olarak karşımıza çıkabilir. İnce kelimesi de anlam olarak hem gerçek hem de mecaz anlamlar taşır. İnce kelimesinin anlamları şu şekilde özetlenebilir:

Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan

Zayıf

Taneleri ufak

Aşırı özen gerektiren

Ayrıntılı

Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan

Tiz ses

Hafif, gücü az

(mecaz) İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı

(mecaz) Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan

İnce kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

Kelimelerin zıt anlamlarını öğrenmek için öncelikle o kelimenin ne anlama geldiğini ve cümle içinde nasıl kullanıldığı bilinmelidir. Zıt anlam bir kelimenin tam karşıt anlamını ifade eden, cümle içinde karşıtı olarak kullanılan kelimelere denir. Dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamlısı bulunur. Zıt anlamlısı bulunan kelimelerden biri de ince kelimesidir. İncenin zıt anlamlısı, ince ile çelişen ve tam karşıt anlamını içeren bir kelimedir. İnce kelimesi diğer zıt anlamlı olan kelimelere nazaran beş tane zıt anlamlı kelimeye sahiptir. İnce kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler ve hangi anlam bakımından zıt oldukları şu şekildedir:

Kalın (dar ve kalınlık bakımından)

İri (tane büyüklüğü bakımından)

Kaba (aşırı özen gerektirme bakımından)

Pes (ses tonu bakımından)

Kaba (Zariflik bakımından)

İnce zıt anlamlısı olan kelimeler, ince sözcüğünün farklı anlamlarına göre çeşitlenir. Böylece ince kelimesinin zıt anlamlısı cümle içinde kullanılmak isteniyor ise anlamına göre kullanılabilir. Örneğin kaba kelimesi iki farklı anlam bakımından da incenin zıt anlamlısıdır. İncenin zıt anlamlısı kelimeleri kullanırken mutlaka hangi anlamda kullanıldığını kontrol etmek gerekir.

İncenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

İnce zıt anlamlısı olan beş adet kelime vardır. Bu kelimeler dar ve kalınlık bakımından karşıtlık oluşturan "kalın", tane büyüklüğü bakımından karşıtlık oluşturan "iri", özen gösterme bakımından karşıtlık oluşturan "kaba", ses tonu bakımından "pes" ve zariflik bakımından karşıtlık oluşturan "kaba" kelimesidir. Zıt anlamlı kelimelerin örnek cümleler ile açıklanması konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. İncenin zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: