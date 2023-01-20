EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. İnce zıt anlamlısı nedir? İncenin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İnce zıt anlamlısı nedir? İncenin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

18.01.2023 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kelimeler hem gerçek hem de mecaz bir anlamı ifade edebilir. Yani hem bir düşünce ya da duyguyu nitelendirirken hem de elle tutulabilir olan bir nesneyi anlatabilir. İnce kelimesi de hem gerçek hem de mecaz anlamları olan kelimeler arasında yer alır. İnce kelimesi gerçek ve mecaz anlamda kullanılmasının yanı sıra sıfat görevinde kullanılır ve pek çok kullanım alanı vardır. Peki, ince kelimesinin karşıt anlamlısı nedir?

İnce zıt anlamlısı nedir? İncenin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede bazı kelimeler birden fazla anlamı ifade edebilir. Bu anlamlar hem gerçek hem de mecaz olarak karşımıza çıkabilir. İnce kelimesi de anlam olarak hem gerçek hem de mecaz anlamlar taşır. İnce kelimesinin anlamları şu şekilde özetlenebilir:

  • Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan
  • Zayıf
  • Taneleri ufak
  • Aşırı özen gerektiren
  • Ayrıntılı
  • Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan
  • Tiz ses
  • Hafif, gücü az
  • (mecaz) İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı
  • (mecaz) Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan
Kuzey zıt anlamlısı zıt anlamlısı nedir? Kuzey zıt anlamlısı zıt anlamlısı nedir?

İnce kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük

Kelimelerin zıt anlamlarını öğrenmek için öncelikle o kelimenin ne anlama geldiğini ve cümle içinde nasıl kullanıldığı bilinmelidir. Zıt anlam bir kelimenin tam karşıt anlamını ifade eden, cümle içinde karşıtı olarak kullanılan kelimelere denir. Dilimizde pek çok kelimenin zıt anlamlısı bulunur. Zıt anlamlısı bulunan kelimelerden biri de ince kelimesidir. İncenin zıt anlamlısı, ince ile çelişen ve tam karşıt anlamını içeren bir kelimedir. İnce kelimesi diğer zıt anlamlı olan kelimelere nazaran beş tane zıt anlamlı kelimeye sahiptir. İnce kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler ve hangi anlam bakımından zıt oldukları şu şekildedir:

  • Kalın (dar ve kalınlık bakımından)
  • İri (tane büyüklüğü bakımından)
  • Kaba (aşırı özen gerektirme bakımından)
  • Pes (ses tonu bakımından)
  • Kaba (Zariflik bakımından)

İnce zıt anlamlısı olan kelimeler, ince sözcüğünün farklı anlamlarına göre çeşitlenir. Böylece ince kelimesinin zıt anlamlısı cümle içinde kullanılmak isteniyor ise anlamına göre kullanılabilir. Örneğin kaba kelimesi iki farklı anlam bakımından da incenin zıt anlamlısıdır. İncenin zıt anlamlısı kelimeleri kullanırken mutlaka hangi anlamda kullanıldığını kontrol etmek gerekir.

Dış zıt anlamlısı nedir? Dış zıt anlamlısı nedir?

İncenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

İnce zıt anlamlısı olan beş adet kelime vardır. Bu kelimeler dar ve kalınlık bakımından karşıtlık oluşturan "kalın", tane büyüklüğü bakımından karşıtlık oluşturan "iri", özen gösterme bakımından karşıtlık oluşturan "kaba", ses tonu bakımından "pes" ve zariflik bakımından karşıtlık oluşturan "kaba" kelimesidir. Zıt anlamlı kelimelerin örnek cümleler ile açıklanması konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. İncenin zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Ağaç kütüklerinin yaşlı olduğunu gösteren şey kalın olmalarıydı.
  • İnsanlara kaba davrandığı için etrafında hiç kimse kalmamıştı ve hayatını yalnız geçiriyordu.
  • Pes bir adam sesi salonda yankılanıyordu.
  • Annesi her ne kadar ince iş göstermeye çalışsa da elleri kaba iş yapıyordu.
  • İri kar taneleri eldivenine düştükçe seviniyordu.
Dar zıt anlamlısı nedir? Dar zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursluluk parası 2023 yattı mı, ne zaman yatacak?Bursluluk parası 2023 yattı mı, ne zaman yatacak?
e-Okul ne zaman kapanıyor?e-Okul ne zaman kapanıyor?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

İki haftalık ara tatil başlıyor! 'Karne' heyecanı...

İki haftalık ara tatil başlıyor! 'Karne' heyecanı...

MSÜ sınavı başvuru ücreti ne kadar oldu?

MSÜ sınavı başvuru ücreti ne kadar oldu?

Onur belgesi neye göre verilir?

Onur belgesi neye göre verilir?

e-Okul ne zaman kapanıyor?

e-Okul ne zaman kapanıyor?

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.