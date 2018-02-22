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Diriliş Ertuğrul 107. bölümde Ertuğrul'un düşmanı Ares Müslüman oldu

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 22.02.2018 01:16 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 107. bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ertuğrul, büyük düşmanı Ares'i düşmanlarının elinden öldürülmek üzereyken kurtardı. Ertuğrul'un düşmanına olan merhametinden duygulanan Ares, 'Tanrı bana son şans olarak dostluğunu ve dinini gönderdi. Dinine girmek için ne yapmam lazım' dedi. Diriliş Ertuğrul'un son bölüm final sahnesinde, Ares Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Diriliş Ertuğrul 107. bölümde Ertuğrul'un düşmanı Ares Müslüman oldu

TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 21 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümünde, Ertuğrul'un düşmanı Ares Müslüman oldu. Cemal Hünal'ın canlandırdığı Ares karakteri, dizinin yeni bölümlerinde artık Ertuğrul Bey'in yanında saf tutacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul, saraya Halime ile birlikte gelmiş, Ares’i getirdiğini kimseye belli etmemişti. Ares’in Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda itiraf ettirmek isteyen Ertuğrul, huzura çıktığında Ares’i getirtmiş, başta Emir Saadeddin olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda bir bir anlatan Ares, Ertuğrul’un bütün iddialarını doğrulamıştı.

Sultan, Ares’in itiraflarından sonra ne yapacak? Emir Saadeddin’e ne ceza verecek? Sultan, Emir Saadeddin’i idam edecek mi? Yoksa Emir Saadeddin kurtulmanın bir yolunu bulabilecek mi?

Ertuğrul’un bundan sonraki hamleleri ne olacak? Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba, yaşananlar karşısında Ertuğrul’a ne yapacak? Ertuğrul, saray oyunlarını bertaraf edebilecek mi? Mahperi ve Altunaba’nın taht oyunlarına karşı nasıl mücadele edecek?

Turgut, Ertuğrul’un buyruğuna ve Bamsı’nın ısrarlarına rağmen Çavdar Obası’nı Kayı Obası’na uzak bir yere kurmuştu. Bunu Marya aracılığıyla öğrenen Titan ve Angelos ise iki oba arasındaki yola baskın vermiş, Aslıhan ve Hafsa’yı ele geçirmişlerdi. Haberi duyduktan sonra çılgına dönen Bamsı, Turgut’u suçlamış, ikili arasındaki gerilim artmıştı. Bamsı ve Turgut, Aslıhan ile Hafsa’yı kurtarabilecek mi? Hamile olan Hafsa’ya ne olacak? Bebeğini kaybedecek mi?

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

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