Diriliş Ertuğrul 107. bölümde Ertuğrul'un düşmanı Ares Müslüman oldu

TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 21 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümünde, Ertuğrul'un düşmanı Ares Müslüman oldu. Cemal Hünal'ın canlandırdığı Ares karakteri, dizinin yeni bölümlerinde artık Ertuğrul Bey'in yanında saf tutacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, saraya Halime ile birlikte gelmiş, Ares’i getirdiğini kimseye belli etmemişti. Ares’in Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda itiraf ettirmek isteyen Ertuğrul, huzura çıktığında Ares’i getirtmiş, başta Emir Saadeddin olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda bir bir anlatan Ares, Ertuğrul’un bütün iddialarını doğrulamıştı.

Sultan, Ares’in itiraflarından sonra ne yapacak? Emir Saadeddin’e ne ceza verecek? Sultan, Emir Saadeddin’i idam edecek mi? Yoksa Emir Saadeddin kurtulmanın bir yolunu bulabilecek mi?

Ertuğrul’un bundan sonraki hamleleri ne olacak? Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba, yaşananlar karşısında Ertuğrul’a ne yapacak? Ertuğrul, saray oyunlarını bertaraf edebilecek mi? Mahperi ve Altunaba’nın taht oyunlarına karşı nasıl mücadele edecek?