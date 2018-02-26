Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Bamsı, Turgut'u öldürdü mü? (Diriliş Ertuğrul 107. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm 2. fragmanı merak uyandırdı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Bamsı ile Turgut Alp arasında bir kavga söz konusu. Daha önce Hafsa'nın Titan tarafından kaçırılması sonrasında kavga eden ikili, bu sefer de Hafsa'nın çocuğunu kaybetmesi sonrasında birbirlerine giriyorlar. Fakat Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Bamsı, "Sen kardeşini öldürdün" diyerek tutuklanıyor. Peki Bamsı, Turgut Alp'i öldürdü mü? İşte Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm fragmanı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Bamsı ile Turgut Alp arasındaki kavga ölümle mi sonuçlanıyor. geçen bölümde Titan ile Angelos'un elinden kurtarılan Hafsa Sultan'ın çocuğunu kaybettiğini öğrenen Bamsı, "İçimizdeki en büyük hain senmişsin diyerek Turgut Alp ile kavgaya tutuşuyor. İkili arasında geçen arbedede araya Artuk Bey giriyor. "Kardeşinin canına kıydın" denildiği zaman Bamsı, bir yandan şaşkın bakışları altında "Haindi o hain" diyor. Daha sonra bu haber Titan'a uçuruluyor. Angelos zevkten dört köşe bir şekilde "Türkler birbirlerini boğazlamaya başladı anlaşılan diyor".

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında kendisini tutuklayan Sadettin Köpek'in yaverinin elinde kurtulan Ertuğrul Bey, tekrar yakalanıyor ve Sultan'ın huzuruna çıkarılıyor. Sultan Aladdin "Sadettin'in peşine düşersin, yaverini katledersin. Sen ne cüretle benim adaletimden şüphe edersin" diyerek kılıcını Ertuğrul'un boynuna dayıyor.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 108. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, bir kez daha saraya gitmek için yola çıkıyor. Amacı Sultan'ı kendisine yapılan tuzakları haber vermektir. Fakat saray yolunda karşısına çıkan Aziz, Ertuğrul Bey'i hem de Sultan'ın emri ile tutuklayacağını söyler. Sadettin Köpek ve Mahperi Sultan'ın Gıyasettin'i tahta oturtma planları işlemektedir. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...



DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul, saraya Halime ile birlikte gelmiş, Ares’i getirdiğini kimseye belli etmemişti. Ares’in Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda itiraf ettirmek isteyen Ertuğrul, huzura çıktığında Ares’i getirtmiş, başta Emir Saadeddin olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda bir bir anlatan Ares, Ertuğrul’un bütün iddialarını doğrulamıştı. Fakat Ertuğrul Bey'in bu çabaları, Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba karşısında istediği sonuca erişmez. Mahperi, Sadettin Köpek'in infazını erteletmiş, aynı zamanda sefere çıkacak olan Sultan Aladdin'in ölümü için planlarını yapmaya başlamıştır.