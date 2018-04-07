Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul, çok heyecanlı bir bölümü geride bırakırken dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını aramaya başladılar. Fakat alışık olunduğu gibi son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 114 bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu durum izleyicilerin "Bu hafta yeni bölüm olmayacak mı?" sorusunu sordurmaya yöneltti. Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı ve yeni bölüm için açıklama yapımcıdan geldi. İşte o açıklama
Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlanmayınca, gelecek hafta yeni bölüm yok mu diye sorulmaya başlandı. Dizinin yapımcıları, Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı neden yayınlanmadığına dair aşağıdaki açıklamayı yaptılar. Açıklamaya göre "Aksiyon sahnelerinin yoğun olması nedeniyle yeni bölüm fragmanının yetişmediği ama Diriliş Ertuğrul 114. bölümün gelecek hafta ekrana geleceği" belirtildi.
Kamuoyuna Duyurulur#AndOlsun pic.twitter.com/VtBANDdFgJ— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 4 Nisan 2018
Diriliş Ertuğrul son bölümde Aslıhan Hatun toprağa verildi. Bir önceki bölümde Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek'i bıçakla ağır bir şekilde yaralamıştı. Aslıhan Hatun, ona son bir hamle yapmak üzere iken Sadettin Köpek engellemeyi başarır. Ve bıçağı ona saplar. İkisi odanına bir ucunda can çekişirken Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek'i yine öldürmek için hareketlenir. Fakat bu sefer, Sadettin Köpek, bıçağını Aslıhan Hatun'un boynuna saplar. Aslıhan Hatun'u Diriliş Ertuğrul'da Gülsim Ali canlandırıyordu.
Ertuğrul uç beyliği elinden alınınca, alplarla birlikte kaleyi terk etmişti. Obadan da uç beyliğine ait sancaklar Selçuklu askerleri tarafından sökülmüştü. Marya, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpek’in hizmetine girmişti. Günalp ise Köpek’in emriyle onun yanına gitmek üzere kaleden ayrılmış ve meydan Aydoğmuş’a kalmıştı. Köpek’in gazabına uğrayanlara ise, Taceddin Pervane de eklenmişti. Sultan ise tüm bunlar yüzünden anası Mahperi ile hesaplaşmıştı. Köpek, himayesine aldığı emirlerle sultanı artık neredeyse yok hükmünde bırakmıştı. Sultan ise tüm bunlar üzerine Köpek’in ölüm fermanını imzalamıştı.
Diriliş Ertuğrul son bölüm izle
Ertuğrul ise, isyan hazırlığındaki beyleri yanlışlarından döndürmek için onların yanına varmıştı. Köpek ise Günalp’ın körleşmiş sadakatini kullanarak, Günalp’ı beyleri ve Ertuğrul’u öldürmek üzere onların yanına göndermişti. Ertuğrul bir şekilde beyleri ikna etmiş, ancak yine de canlar yanmıştı. Nihayetinde ise Ertuğrul ve Günalp karşı karşıya gelmişti.
‘’Bizim derdimiz devletle değil, Saadettin Köpek itiyledir. Gayrı o it, bir hesabı varsa gelip benimle görsün!’’ #Ertuğrul pic.twitter.com/NObPIyF34G— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 6 Nisan 2018
Aslıhan ise Köpek’i öldürme niyetiyle tek başına saraya varmış ve bunu yapabilmeye fırsat bulmuştu.
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