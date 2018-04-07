Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul, çok heyecanlı bir bölümü geride bırakırken dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını aramaya başladılar. Fakat alışık olunduğu gibi son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 114 bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bu durum izleyicilerin "Bu hafta yeni bölüm olmayacak mı?" sorusunu sordurmaya yöneltti. Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı ve yeni bölüm için açıklama yapımcıdan geldi. İşte o açıklama

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı yayınlanmayınca, gelecek hafta yeni bölüm yok mu diye sorulmaya başlandı. Dizinin yapımcıları, Diriliş Ertuğrul 114. bölüm fragmanı neden yayınlanmadığına dair aşağıdaki açıklamayı yaptılar. Açıklamaya göre "Aksiyon sahnelerinin yoğun olması nedeniyle yeni bölüm fragmanının yetişmediği ama Diriliş Ertuğrul 114. bölümün gelecek hafta ekrana geleceği" belirtildi.

ASLIHAN HATUN'A VEDA

Diriliş Ertuğrul son bölümde Aslıhan Hatun toprağa verildi. Bir önceki bölümde Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek'i bıçakla ağır bir şekilde yaralamıştı. Aslıhan Hatun, ona son bir hamle yapmak üzere iken Sadettin Köpek engellemeyi başarır. Ve bıçağı ona saplar. İkisi odanına bir ucunda can çekişirken Aslıhan Hatun, Sadettin Köpek'i yine öldürmek için hareketlenir. Fakat bu sefer, Sadettin Köpek, bıçağını Aslıhan Hatun'un boynuna saplar. Aslıhan Hatun'u Diriliş Ertuğrul'da Gülsim Ali canlandırıyordu.