Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul son bölümde Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç diziye veda etmişti. Osman'ın doğumu sonrasında hayatını kaybeden Halime Sultan'ın acısı halen devam ederken Noyan, Ertuğrul'un en yakınına Almila ile girmek istemektedir. Bu yüzden onu yanına gönderir. Niyeti Ertuğrul'u elinde tutmak, Türkleri içeriden çökertmek. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ile birlikte diziye 4 yeni oyuncu katılacak. Bu akşam ekrana gelecek Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ve özeti haberimizde. işte Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Halime Sultan'a gözyaşları ile veda ediliyor. Ertuğrul Bey'in "Kaderimde seni ak kefenler içinde görmek mi varmış?" diyerek başında ağladığı Halime Sultan'a veda etmek ona çok zor gelmektedir. Diğer tarafta ise Gündüz, "Babam nasıl yiğit bir bey olmuşsa bizler de ona layık evlatlar olacağız" diye sesleniyor. Gündüz, Halime Sultan'ın defnedilme vakti geldiğini duyunca naaşının üzerine yatarak engel olmaya çalışıyor. Gündüz'ün "Anamın yeri Akçaotağıdır, kara toprak değildir" sözleri Ertuğrul Bey'in yüreğini sızlatıyor.