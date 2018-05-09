Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul son bölümde Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç diziye veda etmişti. Osman'ın doğumu sonrasında hayatını kaybeden Halime Sultan'ın acısı halen devam ederken Noyan, Ertuğrul'un en yakınına Almila ile girmek istemektedir. Bu yüzden onu yanına gönderir. Niyeti Ertuğrul'u elinde tutmak, Türkleri içeriden çökertmek. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ile birlikte diziye 4 yeni oyuncu katılacak. Bu akşam ekrana gelecek Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ve özeti haberimizde. işte Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı...
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Halime Sultan'a gözyaşları ile veda ediliyor. Ertuğrul Bey'in "Kaderimde seni ak kefenler içinde görmek mi varmış?" diyerek başında ağladığı Halime Sultan'a veda etmek ona çok zor gelmektedir. Diğer tarafta ise Gündüz, "Babam nasıl yiğit bir bey olmuşsa bizler de ona layık evlatlar olacağız" diye sesleniyor. Gündüz, Halime Sultan'ın defnedilme vakti geldiğini duyunca naaşının üzerine yatarak engel olmaya çalışıyor. Gündüz'ün "Anamın yeri Akçaotağıdır, kara toprak değildir" sözleri Ertuğrul Bey'in yüreğini sızlatıyor.
Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…
Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?
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