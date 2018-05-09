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Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı: Noyan'dan büyük tehdit "Ertuğrul'u öldürüp...)

DİZİ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümde diziye 4 yeni oyuncu katılacak. Türkleri içeriden çökertmeye çalışan Noyan, Ertuğrul Bey'in otağına Almıla'yı sokmaya çalışıyor. Yeni sezonda ileri bir tarihe atılacak olan Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Osman'ın doğumu sonrasında Noyan'ın Türkler üzerinde Moğol tehdidi başlıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı: Noyan'dan büyük tehdit "Ertuğrul'u öldürüp...)

Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Ekranların en çok izlenen dizisi olan Diriliş Ertuğrul son bölümde Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç diziye veda etmişti. Osman'ın doğumu sonrasında hayatını kaybeden Halime Sultan'ın acısı halen devam ederken Noyan, Ertuğrul'un en yakınına Almila ile girmek istemektedir. Bu yüzden onu yanına gönderir. Niyeti Ertuğrul'u elinde tutmak, Türkleri içeriden çökertmek. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ile birlikte diziye 4 yeni oyuncu katılacak. Bu akşam ekrana gelecek Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ve özeti haberimizde. işte Diriliş Ertuğrul 117. yeni bölüm 2. fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Halime Sultan'a gözyaşları ile veda ediliyor. Ertuğrul Bey'in "Kaderimde seni ak kefenler içinde görmek mi varmış?" diyerek başında ağladığı Halime Sultan'a veda etmek ona çok zor gelmektedir. Diğer tarafta ise Gündüz, "Babam nasıl yiğit bir bey olmuşsa bizler de ona layık evlatlar olacağız" diye sesleniyor. Gündüz, Halime Sultan'ın defnedilme vakti geldiğini duyunca naaşının üzerine yatarak engel olmaya çalışıyor. Gündüz'ün "Anamın yeri Akçaotağıdır, kara toprak değildir" sözleri Ertuğrul Bey'in yüreğini sızlatıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…

Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

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